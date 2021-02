Pierobon verso l’addio. Anci: “Con l’assessore sui rifiuti si è lavorato in trasparenza”

Pierobon potrebbe lasciare la Giunta Musumeci. “Da sempre il settore dei rifiuti è particolarmente delicato e le scelte che ricadono sull’assessorato sono cruciali per gli enti locali e richiedono grande equilibrio e trasparenza”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, commentando la possibile uscita dell’assessore all’Energia, Alberto Pierobon.

“Le criticità del sistema integrato dei rifiuti e del sistema idrico integrato interessano direttamente i comuni e, in particolare, la carenza di impianti sul territorio continua a determinare speculazioni e costi elevati per i comuni e di conseguenza per cittadini e imprese. In questi anni con l’assessore Pierobon si sono fatti passi importanti e le definizione di un piano regionale dei rifiuti costituisce un traguardo importante. Riteniamo fondamentale che su tale settore l’attuale assessore abbia dato importanti garanzie di trasparenza e correttezza anche nel confronto col sistema delle autonomie locali dell’Isola e riteniamo che, prima di ogni altra valutazione, tali valori debbano essere preservati”.

L’assessore Pierobon lascerebbe l’incarico a una donna messinese, con le indiscrezioni che convergono sul nome della presidente del Corecom Sicilia Maria Annunziata Astone.

Pare infatti che la vicenda Pierobon sia solo di natura politica.

Qui uno degli interventi dell’assessore: https://itacanotizie.it/2020/12/26/rifiuti-in-sicilia-la-regione-pronta-ad-anticipare-16-milioni-per-limpianto-di-calatafimi/