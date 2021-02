Mazara ricorda la Giornata mondiale contro il cancro infantile

«Informare, sensibilizzare e sviluppare la cultura della prevenzione, sono tra i temi cardine della Giornata mondiale contro il cancro infantile che si celebra oggi e che ricorda a tutti la sfida coraggiosa che si trovano ad affrontare i piccoli colpiti da malattie così gravi e le loro famiglie”. Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile che si celebra oggi.

“I dati forniscono indicazioni incoraggianti; la mortalità complessiva, causata dai tumori è in diminuzione mentre è aumentata la sopravvivenza alla malattia grazie a misure di prevenzione, a diagnosi precoci, agli avanzamenti delle terapie, ai risultati positivi di numerose ricerche – ricorda il primo cittadino -. Il dramma personale e familiare, che il tumore porta con sé, può essere illuminato, oggi più di ieri, dalla speranza. Lo sconforto può trasformarsi in fiducia ed in una accresciuta voglia di vivere. Esprimo il mio ringraziamento a tutti i ricercatori che consentono​ il progresso delle medicina​ oncologica​ e che tutti i giorni si dedicano,​ con alto senso di responsabilità ed abnegazione,​ a combattere a tutto campo la battaglia​ contro il tumore”.