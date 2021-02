Degrado al parcheggio comunale di via Omodei, interviene il consigliere Gerardi

Degrado al parcheggio comunale di via Omodei. Il consigliere marsalese Guglielmo Ivan Gerardi interviene con una interrogazione rivolta al sindaco Massimo Grillo, sulle condizioni di trascuratezza in cui versa il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, di cui spesso siamo intervenuti in tema di “abbandono” (https://itacanotizie.it/2020/10/09/ripulito-il-parcheggio-comunale-di-marsala/). Gerardi parla di erbacce all’interno, siringhe, sporcizia varia, della presenza molesta, in particolare, di un parcheggiatore abusivo (che peraltro aveva ricevuto un Daspo Urbano).

“Già nel mese di dicembre scorso si è provveduto ad una riunione operativa al fine di una riqualifica dello stesso – scrive l’esponente di maggioranza -. In quanto il parcheggio rappresenta una struttura molto utile alla Città, limitando la sosta selvaggia”. Gerardi intende conoscere:

Quali sono le azioni che si vogliono mettere in atto per risolvere tale situazione di degrado e inciviltà

Quando è prevista la riqualificazione e riapertura in sicurezza al pubblico

Se si è pensato al ripristino della cassa automatica per la distribuzione dei ticket

Se è prevista la reinstallazione e l’ampliamento del sistema di video sorveglianza. Strumento di supporto determinante per svolgere un’azione repressiva e preventiva dei reati fatti all’interno del parcheggio.

Se si è pensato alla sistemazione degli estintori ivi presenti

Se si pensato ad una riprogettazione della casetta del custode