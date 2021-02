Registro dei bambini mai nati, Mario Rodriquez si scusa: “Ho votato in maniera superficiale” (VIDEO)

Non capita spesso che un rappresentante politico chieda scusa. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala, si è registrata una lodevole eccezione. Ne è stato protagonista il consigliere comunale di Cento Passi per la Sicilia, Mario Rodriquez. A seguito dell’intervento del collega Piero Cavasino sulla proposta di modifica del regolamento cimiteriale che istituisce a Marsala il registro dei bambini mai nati, Rodriquez ha chiesto la parola al presidente Enzo Sturiano per esprimere il proprio rammarico per la votazione del citato atto, frutto di un’iniziativa dell’ex consigliera comunale Giusi Piccione.

“Il 20 agosto – ha affermato Rodriquez – anch’io ho approvato questa mozione, forse per superficialità. Chiedo scusa alla città e a tutte le donne, per mia mancanza ho approvato un atto che era contro le mie ideologie”.

In quell’occasione, lo ricordiamo, la mozione fu approvata da una maggioranza trasversale. Solo tre i voti contrari, espressi da Luana Alagna, Linda Licari e Daniele Nuccio.