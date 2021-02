Torneo di scopone in una panchina in piazza Cupani a Palermo è stato organizzato da una trentina di persone in piena pandemia e bloccato dagli agenti di polizia, così come da normativa anti-Covid. Erano tutti seduti attorno alle panchine, molti senza mascherina, che stavano giocando a carte.

Alcuni non appena ha visto gli agenti di polizia sono andati via. Solo sette hanno continuato a giocare manifestando insofferenza per i controlli. Tutti sono stati identificati e multati con 400 euro.