Il consigliere Leo Orlando passa al Gruppo Misto

Il consigliere comunale Leo Orlando ha lasciato il gruppo Marsala Città Punica in cui era stato eletto lo scorso ottobre. Pur rinnovando la propria stima nei confronti dell’assessore Arturo Galfano e del capogruppo Ivan Gerardi, Orlando ha annunciato il proprio passaggio al Gruppo Misto. La notizia era nell’aria, alla luce di alcuni dissapori che si sono verificati con altri esponenti del movimento Via. Il consigliere comunale ha al contempo affermato che voterà “secondo coscienza” e nell’interesse della cittadinanza gli atti che verranno presentati in Consiglio comunale dall’amministrazione Grillo.

Per ragioni diverse, nelle scorse settimane anche un’altra rappresentante della maggioranza, Rosanna Genna, aveva lasciato il proprio gruppo – Fratelli d’Italia – per passare al Gruppo Misto.