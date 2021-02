Pulsar è il singolo di Pierpaolo Marino dal nuovo album “Senza Controllo”

Pulsar è il singolo di Pierpaolo Marino estratto dal nuovo album “Senza Controllo” in uscita il 26 febbraio prossimo. “È nata una stella, e non lo dico per presunzione ma perché le pulsar sono delle vere e proprie stelle capricciose e trottolanti”. E’ questa la premessa del cantautore marsalese, che torna col secondo album, dopo “Otto Brevi Racconti” (La Vigna Dischi) pubblicato nel 2012. Una lunga gestazione che ha portato Marino a maturare un nuovo percorso, in cui si nota subito il cambio di rotta e la crescita musicale.

Pierpaolo Marino

Nel primo lavoro discografico, Marino aveva mostrato l’aspetto più prettamente cantautorale, quello vicino ai grandi della musica d’autore italiana. In “Senza Controllo”, il cantautore scopre le carte e grazie alla produzione di Paolo Messere di Seahorse Recordings si veste di elettronica, ben dosata, mai ridondante, con una base acustica che sopperisce il tutto grazie ai musicisti “concittadini”, Anthony Mannone al basso, Dario Li Voti alla batteria, mentre Pierpaolo Marino ha suonato le chitarre, il piano elettrico e i synth.

La copertina del singolo “Pulsar” è stata realizzata da Giovanni Campo.