Coronavirus: in Italia 13.189 casi e 476 morti, in Sicilia +886 casi e 1.343 guariti

Sono 13.189 (ieri 9.660) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia nel bollettino dell’emergenza Coronavirus; le vittime sono 476 (ieri 499) per un totale di 89.820. I guariti sono 15.748 in 24 ore per complessivi 2.059.248 persone che hanno sconfitto il Covid sino ad oggi.

I tamponi effettuati oggi sono 279.307. Gli attuali positivi in totale sono 434.722; sono 2.583.790 i contagiati in Italia dall’inizio della pandemia ovvero dal febbraio 2020.

Il tasso di positività è del 4,7% (ieri era stato del 3,9%, l’incremento è dello 0,8%). Scendono sia i ricoveri (-246) sia le terapie intensive (-69). Riguardo le Regioni, si registrano 1.738 casi in Lombardia, in Campania 1.539 e nel Lazio 1.164.

In Sicilia invece i nuovi positivi sono 886 per un totale di attuali positivi di 41.122 (-491); i deceduti nelle ultime 24 ore sono 34 (per un totale di 3.579), i guariti 1.343 (in totale 94.038). I ricoverati in totale sono 1.510 (-19), – 9 quelli in terapia intensiva, portando il totale a 193 posti letto occupati.

Oggi sono stati effettuati sull’isola 24.130 tamponi.