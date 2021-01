Maglioni uomo, il dolcevita rimane i leader dell’inverno

In inverno per molti la cosa più importante è coprirsi e indossare capi che siano più caldi possibili. Come non dargli ragione.

Come conciliare tutto questo senza rinunciare ad essere alla moda? Ci pensa uno dei maglioni più caldi della stagione: il dolcevita. Un capo iconico che è un vero passe-partout per i look uomo. Un indumento che non ha tempo e averlo nell’armadio è sempre una grande risorsa. È caldo, è comodo ma è anche pieno di fascino e di stile perché è versatile e si abbina alla perfezione su tutto, in versione elegante ma anche casual, pur senza perdere la sua dose di charme.

Il dolcevita è la versione dei maglioni uomo più chic. In inverno non c’è capo più raffinato del maglione a collo alto e Boggi Milano lo sa bene tanto che ne ha fatto una delle sue proposte iconiche per questo inverno 2021.

Basta dare uno sguardo al suo negozio online per capire come il dolcevita occupi una posizione di pregio nel catalogo del brand di moda maschile dedicato agli uomini di tutte le età che amano vestire con stile e raffinatezza. Per loro solo le migliori soluzioni del Made in Italy per vestirsi in ogni momento della giornata. Tutte le maglie di Boggi sono rifinite nei minimi particolari, con dettagli curati, tessuti di qualità e realizzazioni sartoriali, perfette per essere abbinate a ogni look.

Come abbinarli? In mille modi diversi. Il dolcevita nero, in pura lana merino extrafine, è un passe-partout che non può mai mancare nel guardaroba invernale di un uomo. Perfetto per un dress code formale da ufficio ma anche per un look total black, con pantaloni o anche jeans scuri per le uscite con gli amici, sneakers in tessuto tecnico e cintura sempre nera. Sarà l’abbinamento elegante per eccellenza senza sforzi.

E per le giornate in ufficio o una call aziendale da remoto, oggi che lo smartworking fa sempre più parte delle nostre vite, la maglia dolcevita, come quella bianca di Boggi, calda ma sottile e aderente, è la soluzione ideale da indossare sotto un completo o un blazer. Impossibile sbagliare per un ottimo sostituto della camicia ed un look impeccabile.

Il dolcevita uomo, inoltre, è la carta vincente da abbinare al piumino sportivo. Gli conferisce un tono chic che nessuno altro capo riesce a proporre e crea un contrasto che cattura anche l’occhio.