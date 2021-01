Decesso di Chiheb Hamrouni, la procura di Termini dispone l’autopsia. Si indaga per omicidio colposo

Sta assumendo i contorni del “giallo” la vicenda riguardante il decesso di Chiheb Hamrouni, avvenuto lo scorso 24 gennaio nella casa circondariale di Termini Imerese dove lo stesso era detenuto in seguito alla condanna a 6 anni e 6 mesi nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Scorpion Fish”. Il sostituto procuratore della procura della Repubblica di Termini Imerese Giacomo Barbara ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per omicidio colposo. Al contempo, ha disposto l’esame autoptico sul cadavere di Chiheb Hamrouni, nominando come consulenti tecnici la dottoressa Ginevra Malta e la professoressa Antonia Argo, entrambi operanti presso il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, dove è stata programmata per oggi l’autopsia. I risultati verranno resi noti nelle prossime ore.

Dall’esame autoptico la Procura attende elementi utili a chiarire le cause del decesso.

Il 29enne tunisino, residente da anni nel trapanese, aveva recentemente fornito elementi utili alle indagini avviate dalla Dda di Palermo intorno al traffico di migranti e tabacchi sulle rotte del Canale di Sicilia. Precedentemente al decesso, era stato vittima di un’aggressione all’interno della casa circondariale di Termini Imerese.