Il Circolo “Cavour” di Marsala ricorda la Shoah con delle… stelline

Il 2° Circolo “Cavour” di Marsala, diretto dal dirigente Alberto Ruggirello celebra la giornata della Shoah.

“Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo…”. Nelle parole di una delle più celebri frasi di Anna Frank è racchiuso tutto il senso del Giorno della Memoria, ricorrenza che si celebra, ogni anno, il 27 gennaio. In questa giornata, istituita per commemorare le vittime dell’orrore del genocidio, tutto il nostro Paese si stringerà intorno ai volti e agli eventi che hanno segnato tragicamente la storia del novecento.

“Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora…” dice ancora A. Frank nel suo celebre diario e tra le bellezze del creato ci sono i piccoli studenti del “Cavour” che, per non dimenticare, hanno preparato tante stelline da affiggere lungo il perimetro della scuola “G. Verdi”; i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, hanno dedicato le prime ore della giornata scolastica ad attività di riflessione sul tema della Shoah, proponendo altresì semplici attività adeguate allo loro tenera età.