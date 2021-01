Mazara: Don Paolo Madonia insignito del titolo Ambasciatore d’Arte

Don Paolo Madonia è stato insignito del riconoscimento di “Ambasciatore d’arte” da parte del Comitato “Spoleto d’arte”. Il riconoscimento al sacerdote mazarese con la passione per l’arte, è stato assegnato «per la sua notevole produzione artistica per avere aperto le frontiere dell’arte grazie al suo estro creativo».

«Fa onore non solo a don Paolo, ma anche alla nostra Chiesa diocesana questo riconoscimento che si aggiunge a tutta una storia che in pochi conoscono, di questo prete-artista, ormai ottantenne, ma sempre creativo e attivo nel segreto della sua casa-bottega d’arte – ha commentato don Giuseppe Ponte – senza eccessivi clamori ha dipinto, scolpito, inciso, lavorato metalli anche preziosi, nell’umiltà, senza secondi fini, coltivando l’arte per l’arte, solo per passione, per rispondere all’ispirazione artistica».