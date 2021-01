Covid, in Italia raggiunto il milione di vaccinati

Più di un milione di italiani ha già ricevuto il vaccino anti-Covid.

È il traguardo raggiunto in poco più di due settimane dal V-Day del 27 dicembre scorso. Ed è anche il record che può vantare per ora l’Italia, considerando il numero assoluto di somministrazioni, tra i Paesi membri dell’Unione europea. Secondi alla Danimarca se si confronta con il numero di abitanti.

A dare la notizia è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che sui social ha scritto: “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionali per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia”.