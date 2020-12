Giacomo Tranchida scrive a Trapani: “Il 2021 sarà migliore, uniti ce la faremo”

In vista del Natale e della fine dell’anno, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha scritto una nota destinata alla sua comunità, che di seguito pubblichiamo:

L’anno che sta andando via resterà nella storia e nel ricordo di ciascuno.

Il 2020 ci ha portato via tanti dei nostri Cari, affetti ed amicizie, ci ha rubato spazi di vita sociale con i nostri amici e financo con i nostri familiari e ha tarpato le ali ai sogni dei nostri bambini.

Siamo stati “distanti” tra noi, per proteggerci dal virus, ma mai così vicini ed uniti come comunità… riscoprendo e dando valore alle cose più semplici.

Il tempo della rincorsa ai ritmi della vita quotidiana si è fermato e ci siamo accorti di non essere invincibili e che avevamo trascurato quei valori importanti per la nostra vita e per i nostri affetti, che meritano tanto e più tempo.

Purtroppo il virus è ancora tra noi. Il rispetto delle regole a tutela della nostra salute e di quella dei nostri Cari deve richiamarci ad essere tutti più vigili.

Grazie, intanto, per la generosità e la vicinanza del sistema sicurezza e forze dell’ordine, così come per il servizio d’informazione e sensibilizzazione sociale svolto dai media.

Straordinario l’impegno dei nostri medici ed infermieri in prima linea negli ospedali e per lo screening nei drive in. Non finiremo mai di ringraziare. Grazie anche ai medici di famiglia ed ancora ai volontari tutti sia dell’area sanitaria che delle protezione civile.

Grande cuore dalla rete Trapani Solidale, dalle Parrocchie al Volontariato – che ringraziamo individualmente – per gli aiuti in favore delle tante famiglie più in difficoltà.

Continueremo anche come comunità cittadina con forte impegno e rinnovata generosità, affinché nessuna famiglia rimanga sola e abbandonata.

Tra gli eroi di quest’anno, fatto di tante paure, non possiamo dimenticare il mondo della scuola, sempre in prima linea a sostegno dei nostri piccoli cittadini, anche durante la pandemia.

Così come ringraziamo tutti gli operatori dei servizi di trasporto pubblico e gli operatori ecologici e dei servizi di rete che ci hanno aiutato a non fermare la città.

Purtroppo il 2020 ha ferito fortemente anche la speranza di rilancio economico delle nostre aziende e i provvedimenti dei governi nazionale e regionale non sempre sono stati puntuali e, comunque, da considerarsi insufficienti.

L’Amministrazione, per quanto possibile, ha fatto la sua parte e continuerà a farla.

Alle aziende, specie quelle turistiche, cominciando dalle più piccole, diciamo… non mollate. La valorizzazione della destinazione turistica Trapani West Sicily non si è fermata.

Non ci siamo fermati in questo anno di paure ed incertezze, grazie anche ai dipendenti comunali che hanno dimostrato notevole impegno.

Grazie quindi, anche a loro ed in particolare a quelli in prima linea presso gli sportelli aperti al pubblico, nei servizi essenziali interni ed esterni, per cominciare da quelli sociali.

Abbiamo portato avanti grandi progetti per Trapani, per lo sviluppo ed il rilancio della città che vogliamo guardando al futuro per i nostri giovani.

Progetti già in corso che verranno alla luce in opere e cantieri nel 2021, grazie anche alla coesione programmatica del Consiglio Comunale.

Abbiamo anche osato, durante questa pandemia, memori e fieri di un glorioso passato, riscoprendo il valore della cultura trapanese e dei trapanesi, e ci siamo candidati a Capitale Italiana della Cultura 2022, pur se, necessariamente abbiamo dovuto rinviare Europeade del 2021.

L’anno che verrà, si apre con il segno di luce del vaccino che inizia ad essere utilizzato e, dopo i primi mesi invernali del 2021, ritornerà la primavera ed insieme le belle giornate di sole con il risveglio della natura… Sarà una primavera di rinnovata speranza, di buona salute e con la voglia di ripartire tutti insieme e di recuperare il tempo perduto.

Insieme, tutti, continuiamo a condividere i desideri semplici, ma importanti: una calorosa stretta di mano, un abbraccio affettuoso, un bacio… un sorriso non nascosto da una mascherina… siamo fatti così, cittadini semplici ma con sentimenti forti, che dall’energia delle emozioni sanno trovare la forza di rialzarsi e rimettersi in cammino.

Siamo trapanesi, siciliani, siamo figli del vento e dobbiamo trovare la forza per superare anche questa dura tempesta.

Ce la faremo, insieme, uniti.

Non perdiamo la speranza, l’anno che verrà sarà migliore, per tutti…

Buon Natale, Buone Feste e Buona Salute a Tutti.