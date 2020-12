Marsala: variazioni del servizio raccolta rifiuti nei giorni festivi

Dopo mesi di lavoro svolto incessantemente per garantire alla cittadinanza di Marsala i servizi di raccolta e pulizia del territorio, mesi gravati dalle misure anti-contagio covid e dai servizi dedicati alla gestione della pandemia sul territorio comunale, arriva un ringraziamento speciale agli operatori Energetikambiente da parte dell’Amministrazione comunale: “Potranno trascorrere le giornate di Natale e San Silvestro a casa con le famiglie. La Direzione di Energetikambiente ha quindi predisposto la riorganizzazione del piano raccolte per ciascuna zona per garantire alle utenze di Marsala i servizi di conferimento dei rifiuti”.

Ecco le variazioni previste per le raccolte del 25 dicembre: per le utenze domestiche Zona Sud, nessuna raccolta venerdì 25 dicembre; la raccolta del secco verrà recuperata sabato 26 in sostituzione della raccolta della plastica; la raccolta della plastica verrà effettuata martedì 29.

Per le utenze domestiche Zona Nord, nessuna raccolta il 25 dicembre; la raccolta della frazione organica verrà recuperata sabato 26; la raccolta della plastica verrà effettuata lunedì 28.

Per le utenze domestiche Zona Centro niente raccolta il 25; la raccolta della plastica verrà effettuata lunedì 28.

Per le utenze domestiche Zona Centro Storico niente raccolta il 25; la raccolta della plastica verrà effettuata lunedì 28. Per le raccolte del 31 dicembre varia soltanto il calendario della Zona Centro con lo spostamento della raccolta dell’organico al 2 gennaio 2021.