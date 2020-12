L’associazione ericina “Tre mai d’Italia” premia il personale medico di Mazara e Marsala

L’associazione G.O.D. Tre mari d’Italia, sezione di Erice, ha voluto ringraziare il personale medico e paramedico dei ospedali Covid di Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per l’abnegazione al dovere e per aver rappresentato una vera e propria punta di orgoglio della sanità siciliana.



Una delegazione di componenti dell’associazione umanistica, martedì 22 dicembre si è recata prima al “Paolo Borsellino” di Marsala e poi all’ “Abele Ajello” di Mazara del Vallo per consegnare delle targhe di ringraziamento al personale medico e paramedico dei due presidi ospedalieri. Unitamente, come da tradizione consolidata ormai da qualche anno, l’associazione GOD tre Mari d’Italia ha voluto insignire l’ASP di Trapani, nella sua interezza, del “Premio Nunzio Nasi” che, per l’occasione e simbolicamente in rappresentanza dell’intera sanità trapanese, è stato intitolato al dottore Paolo Zappalà, commissario straordinario ASP.



“Era doveroso ringraziare quanti hanno sacrificato, lavorando senza lesinare tempo ed energie, al contenimento di questa pandemia che ha caratterizzato il nostro vivere nel corso di questo 2020 – afferma Pio Lo Giudice, nella qualità di presidente dell’associazione – a nome dell’intera collettività provinciale, con il nostro modesto ma sentito grazie, abbiamo voluto simbolicamente stringere la mano ai medici, ai paramedici, a tutto il personale in servizio nei due Covid Hospital e ringraziarli per essere stati – ed esserlo ancora – dei punti di riferimento certi nella lotta al coronavirus”.



Già nel corso di questo 2020, con altre iniziative simboliche, l’associazione GOD Tre Mari d’Italia era stata accanto alla sanità trapanese (con la donazione di due contributi per l’acquisto di materiale utile alla cura dei pazienti affetti da Covid 19) e il ringraziamento di oggi vuole essere un ulteriore momento di gratitudine e di vicinanza ai nostri “eroi”.

Oltre alle targhe speciali del Premio Nunzio Nasi, l’associazione umanistica ha anche donato 100, fra pandoro e panettoni, da distribuire ai pazienti dei due nosocomi.

“Un grazie speciale va al dottore Gioacchino Oddo, direttore sanitario ASP Trapani – afferma Pio Lo Giudice – per averci accolto, assieme a tutto il personale sanitario di Marsala e Mazara del Vallo, e per aver accettato il nostro modesto ma sentito GRAZIE”.