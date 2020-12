“Guess my Age”, due concorrenti marsalesi nel programma di Papi su Tv8

“Guess my Age – Indovina l’età”, è il programma in onda nella fascia preserale condotto da Enrico Papi su Tv8. Coppie di concorrenti devono indovinare l’età di sette sconosciuti basandosi su eventi e personaggi contemporanei alla loro infanzia legati al mondo della musica, della cronaca e dello spettacolo.

Tra i vari partecipanti che si sfidano a colpi di note per un budget, anche due marsalesi, padre e figlia, il poliedrico Piero Pellegrino, noto farmacista e appassionato di musica e teatro, assieme alla figlia Lucia. Tra il pubblico anche la moglie Sonia Luisi, che attualmente guida I Fratelli della Costa Tavola di Mozia.

“È stata un’avventura divertente, un esperienza diversa dal quotidiano, oggi più che mai da dimenticare. Con mia figlia Lucia abbiamo avuto la possibilità di partecipare a “Guess my Age” – racconta Piero Pellegrino -. Scopo del gioco era indovinare l’età degli ospiti di turno, cosa purtroppo non facile: le abbiamo sbagliate praticamente tutte, dilapidando un patrimonio di ben 100.000 euro”, scherza sul budget in gioco, il concorrente marsalese.

“In ogni caso ci siamo divertiti – continua – sfiorando un mondo di lustrini e paillettes che vive di colori, magie. Ora si torna a casa”.