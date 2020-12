Coronavirus: in Italia quasi 17mila casi e 887 morti. in Sicilia boom di guariti

Il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus, aggiornato ad oggi, 10 dicembre 2020.

In Italia sono 16.999 i nuovi casi, contro i 12.756 di ieri, e 887 i morti (499 ieri). I tamponi effettuati sono 171.586.

Le tre regioni con il maggior numero di contagi rilevati sono Veneto, Lombardia e Lazio rispettivamente con 4.197, 2.093 e 1.488 positivi.

Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Sull’alto numero dei decessi potrebbe esserci stato un riconteggio. Continua invece il calo dei ricoveri: quelli non in Intensiva sono 565 in meno (ieri -428), per un totale di 29.088 posti, mentre le terapie intensive scendono di 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi e 3.291 in totale.

In Sicilia i nuovi casi di contagio registrati sono 1.059 e il totale da inizio epidemia sale così a 75.367.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.526. Attualmente positive sono 36.969 persone, con una decrescita di -1.678 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Sono 32 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 1.895.

I guariti ammontano invece a 36.503, 2.705 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.342 pazienti sono ricoverati con sintomi, 197 persone sono in terapia intensiva (-1).