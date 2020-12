Al via all’’iniziativa “Accatta a Calatafimi”, lotteria con in palio un voucher viaggio

Partirà dal 10 dicembre l’iniziativa “Accatta a Calatafimi” promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Amunì Calatafimi che mette in palio un Voucher viaggio da € 500,00 per il vincitore della lotteria collegata all’iniziativa.

“Il COVID-19 sta mettendo a dura prova la nostra economica – si legge dalla pagina Facebook dell’Associazione Amunì – in tutta Italia sono moltissime le attività in sofferenza a causa delle norme anti COVID-19 che favoriscono la vendita online a discapito della vendita in negozio. Le botteghe sono l’anima dei paesi e delle città, il negozio sotto casa significa più che mai in questi anni fiducia, legame con il territorio e centri storici vitali. Se la grande distribuzione attrae fuori dai centri storici, questa iniziativa diventa importante perchè punta sul valore delle comunità locali e per rafforzare il ruolo in primis sociale, e poi economico, dei negozi di vicinato – e ancora – abbiamo dato vita a questa iniziativa per sensibilizzare ancora di più i nostri concittadini ad acquistare qui a Calatafimi Segesta per tutto questo periodo di Natale e non solo”.

Partecipare è semplicissimo. Ecco il “regolamento” dell’iniziativa spiegato dall’Associazione:

Per ogni €10,00 di acquisti fatti in un negozio aderente a Calatafimi Segesta, verrà consegnato un biglietto della lotteria.

Esempio: con € 10,00 o € 16,00 di acquisto ti verrà dato un biglietto, con € 20,00 due con € 30,00 tre e così via…

Il biglietto/i cartacei che saranno dati, sono l’unico metodo per certificare il vincitore quindi non vanno assolutamente smarriti in quanto l’esercente non scriverà nessun vostro dato nella matrice del blocchetto nè nome nè numero di telefono.

Gli esercenti aderenti sono individuabili dalla locandina appesa sulla vetrina. Pubblicheremo un elenco con tutte le attività aderenti entro il 9 dicembre.

L’iniziativa sarà valida per gli acquisti effettuati dal 10 dicembre al 30 dicembre 2020.

L’estrazione del vincitore avverrà tramite sorteggio in diretta streaming sulla pagina FacebookAmunì Calatafimi il 3 gennaio 2021 alle ore 18:00 circa. Se entro 5 giorni il possessore del biglietto vincente non ci contatterà, procederemo con una nuova estrazione.

In premio un Voucher viaggio da ben € 500,00