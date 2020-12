Covid, in Italia e in Sicilia continuano a scendere contagi e decessi

Sono 12.756 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre, in Italia, così come diffuso dal Ministero della Salute.

Le vittime di oggi sono 499. Ieri i nuovi casi erano stati 14.842 con 149mila tamponi, mentre le vittime erano 634.

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: i nuovi casi di contagio registrati sono 753 e il totale da inizio epidemia sale così a 74.308. Sono stati effettuati 7.013 tamponi.

Attualmente positive sono 38.647 persone, con un’aumento di -908 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Sono 34 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 1.863.

I guariti ammontano invece a 33.798, 1.627 in più rispetto a quanto registrato ieri. In provincia di Trapani le statistiche Coronavirus di oggi registrano +8 casi per un totale di 4.974 positivi complessivi. Il dato più basso di tutta l’isola.