A Marsala il Covid ferma anche la Mostra del Mercato Equo e Solidale

Per la prima volta, dopo 36 anni, non si terrà a Marsala la tradizionale Mostra del Mercato Equo e solidale, organizzata dall’associazione “Amici del Terzo Mondo”. Viste le misure di contenimento del contagio da Coronavirus previste dal governo nazionale, i promotori dell’iniziativa hanno deciso di sospendere l’iniziativa, che quest’anno avrebbe celebrato la sua 37esima edizione.

Nel tempo, la Mostra è diventata un appuntamento fisso per tanti marsalesi, che si recavano puntualmente presso la Chiesa sconsacrata di San Pietro, in via XI Maggio, per sostenere un’iniziativa che ha avuto il pregio di proporre un’idea alternativa di mercato e di consumo, lanciando al contempo un messaggio di apertura e solidarietà verso i tanti Sud del mondo, con il coinvolgimento delle scolaresche e dell’associazionismo locale.

“Ce lo stanno chiedendo in tanti in questi giorni, anche perchè solitamente aprivamo a ridosso dell’Immacolata. Quest’anno, purtroppo, non ci sono le condizioni per organizzare la Mostra – spiega il presidente degli Amici del Terzo Mondo, Enzo Zerilli – Tuttavia, l’associazione ha deliberato che sosterremo ugualmente un progetto solidale, legato alla missione del sacerdote marsalese Mario Pellegrino”.