Licenziamento dipendenti Soes e Funierice, sulla vicenda del Comune si inserisce Fdl

Dopo la presa di posizione degli iscritti del Circolo Diventerà Bellissima Trapani Erice, guidato da Vincenzo Maltese, sul licenziamento dei dipendenti della SOES, l’azienda che dal 1.01.2021 cesserà di gestire i parcheggi a pagamento nel Comune di Erice, il Consigliere di Fratelli d’Italia Giuseppe Vassallo ha presentato una interrogazione al Sindaco Daniela Toscano. “L’Amministrazione sembra puntare il dito contro Funierice per non aver ancora ultimato il piano industriale per gestire in house le strisce blu, ma come già evidenziato da Vincenzo Maltese, è invece l’amministrazione e dover spiegare ai cittadini e ai dipendenti SOES, perchè, pur avendo ricevuto la richiesta formale dal mese di febbraio scorso, abbia trasmesso i dati a Funierice solo il 30 settembre – afferma la segreteria di Fdl Trapani -. Inoltre, il contratto di servizio legato al piano industriale, ammesso che venga ultimato entro dicembre necessiterebbe di tutte le autorizzazioni e i nulla osta di ANAC e della Corte dei Conti prima di poter esser registrato e firmato”. Ed è su questi punti che il Consigliere Vassallo vuole vederci chiaro tanto che nella sua interrogazione ha chiesto: se corrisponda al vero che i dati, nonostante la formale richiesta avanzata dal mese di febbraio da parte degli organi di Funierice, siano stati trasmessi alla stessa dall’Amministrazione comunale solo a fine settembre; se è vero che per la redazione del suddetto piano necessitano dai 40 ai 60 giorni, che dovrà essere approvato dal CDA di Funierice, a seguire dall’assemblea dei soci e dal consiglio comunale e che quindi si comprende come l’iter procedimentale non consenta al 1° gennaio 2021 di iniziare con la gestione in house del nuovo servizio”.

Vassallo chiede anche il perchè di questo ritardo atteso che, l’iter una volta giunto a destinazione, potrà consentire di avviare il nuovo servizio non prima di 5/6 mesi almeno.

Ed è per questo che sia l’avvocato Vincenzo Maltese che il consigliere Giuseppe Vassallo chiedono di rescindere immediatamente la risoluzione contrattuale, portando a naturale scadenza il contratto originario (30 giugno 2021), consentendo così la prosecuzione del servizio pubblico e la continuità lavorativa dei dipendenti SOES.