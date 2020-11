Coronavirus nel trapanese: 2.889 positivi e 22 in terapia intensiva

Nuovi dati dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornati ad oggi, 25 novembre 2020.

Questi i dati per Comune, al netto di decessi e guariti: Alcamo 384, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 12 Campobello di Mazara 33, Castellammare del Golfo 67, Castelvetrano 238, Custonaci 48, Erice 113, Favignana 4, Gibellina 29, Marsala 498, Mazara del Vallo 425, Paceco 71, Pantelleria 74, Partanna 35, Petrosino 36, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 39, Santa Ninfa 5, Trapani 643, Valderice 76, Vita 3, San Vito Lo Capo 43.

Salgono ancora i contagi a Marsala, Mazara e Trapani, stabili negli altri comuni e a Salemi boom di guariti.

Il totale attuali positivi in Provincia è di 2.889; sono 61 i deceduti e i guariti 1.252. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (fino a ieri erano 6), i ricoverati del territorio non in Intensiva, 83.

I tamponi effettuati – dato parziale – sono 441, test per la ricerca dell’antigene, 399.

Per quanto concerne i dati definitivi degli screening effettuati nei drive in della Provincia il 7 e l’8 novembre, relativamente alla popolazione scolastica delle Scuole Superiori, sono 48 i positivi al tampone molecolare su un totale di 169 tampone rapido.

Invece nello screening drive in effettuato lo scorso fine settimana del 21 e 22 novembre, sono risultati 106 i positivi con tampone molecolare fatto successivamente, su un totale di 155 soggetti risultati positivi al tampone rapido.