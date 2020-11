I libri sono ali: Piccola Orsa

Si è appena conclusa la settimana nazionale Nati per Leggere, il programma nazionale promosso da pediatri, bibliotecari, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato, su tutto il territorio nazionale per la promozione della lettura in famiglia fin dalla nascita.

Vi proponiamo nella nostra rubrica un Premio Nazionale Nati per Leggere nella sua VIII edizione, Piccola Orsa di Jo Weaver, edito da orecchio acerbo.

Un albo poetico e delicato, immagini in bianco e nero, nessun colore, illustrano la vita di una mamma e della sua piccola figlia, non hanno nome, sono una mamma orso e la sua orsetta, che si spostano in sintonia in uno scenario naturale che cambia di pagina in pagina.

Una mamma che insegna la vita a sua figlia, che gli cammina accanto, che le fa scoprire il mondo passo dopo passo, insegnandole: il rispetto, la determinazione, l’attesa, il coraggio, la gentilezza, il divertimento.

“Io sono con te, Piccola Orsa” ripete la mamma alla figlia, e in questa frase c’è tutto, tutto quello che una mamma deve fare ed essere per i suoi figli. Camminare accanto, provando ad insegnare loro il rispetto per gli altri e per il luogo che abitano, la determinazione nel rispettare i loro pensieri e quelli altrui, sviluppando uno spirito critico nei confronti delle cose del mondo, imparando l’attesa, avvolte anche la noia, perché no? Insegniamo loro il coraggio delle proprie scelte, la gentilezza che è la qualità più alta di scambio con gli altri, il divertimento, la vita va vissuta con gioia e allegria, si vive meglio sorridendo.

In questo tempo diverso e difficile, noi genitori ripetiamo ai nostri figli “Io sono con te figlio mio”, standogli accanto e facendoci vicini a loro, leggendo loro un libro, abbracciandoli stretti, sentiranno meno la difficoltà di questo tempo “diverso”, e in esso troveranno germogli di bene.

Età: 4+