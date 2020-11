Omicidio Indelicato, sentito il padre di Margareta. “Mia figlia, una ragazza tranquilla”

Alla Corte d’Assise di Trapani, oggi, è stata la giornata di Giacomo Buffa, il papà di Margareta, chiamato a deporre in qualità di teste della difesa. Si tratta di uno degli ultimi contributi previsti nell’ambito del dibattimento relativo al processo con rito ordinario che si sta celebrano a carico di Margareta Buffa, la giovane accusata dell’omicidio di Nicoletta Indelicato assieme a Carmelo Bonetta, reo confesso e già condannato in primo grado a 30 anni di carcere.

Giacomo Buffa ha descritto Margareta come una figlia amorevole e sincera, molto legata ai genitori, piena di amici. Un ritratto che, innegabilmente, stride con le testimonianze raccolte dall’inizio del processo e che hanno descritto la giovane come una persona manipolativa e spesso tendente a reazioni aggressive. L’uomo ha poi affermato che la figlia le aveva presentato Carmelo Bonetta e che lui le aveva consigliato di allontanarlo, in quanto non gli aveva fatto una buona impressione. Rispetto a Nicoletta Indelicato, Giacomo Buffa ha detto che era l’unica amica di Margareta che aveva conosciuto e di averle voluto bene come una figlia, pur ammettendo di non essersi attivato in alcun modo dopo aver saputo della scomparsa della ragazza, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nelle campagne di Sant’Onofrio dai Carabinieri di Marsala il 19 marzo del 2019.

Infine, il padre dell’imputata ha detto che se la figlia ha sbagliato è giusto che paghi, sottolineando al contempo di volere che si arrivi alla verità sulla drammatica vicenda.

Nel corso dell’odierna udienza, la Corte ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Ornella Cialona, legale di Margareta Buffa, di riascoltare alcune frasi non trascritte nelle intercettazioni in quanto ritenute con comprensibili. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Zonaro, che avrà 10 giorni di tempo per depositare la perizia.

La prossima udienza è fissata per lunedì 14 dicembre.