Migranti scappano da quarantena a Valderice, Faraone chiama Lamorgese

La situazione nelle ultime settimane a Valderice è diventata preoccupante, Villa Sant’Andrea ospita i migranti in quarantena preventiva. Molti di loro scappano, a causa delle molteplici vie di fuga, irrompendo presso le abitazioni circonstanti. Tra i cittadini c’è paura e allarmismo.

Il presidente dei Senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha sentito la Ministra Lamorgese con la quale si è evidenziata la complessa situazione.

La imminente soluzione, così da evitare ulteriori agitazioni tra i cittadini, è quella di una maggiore presenza di Forze dell’ordine che si aggiungerebbero alle attuali.

E’ nell’ordine degli interventi, inoltre, un investimento per mettere in sicurezza la struttura, che al momento ospita più migranti di quanti dovrebbe.

Questo il primo step, che è stato comunicato dal senatore Faraone al sindaco della città, Francesco Stabile, in una video call che ha visto partecipare, tra gli altri, anche il coordinatore provinciale di Italia Viva, Giacomo Scala.