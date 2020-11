Marsala: al via la pulizia dei tombini nel territorio

Avviata nei giorni scorsi, prosegue la pulizia di tombini e caditoie nel territorio comunale di Marsala. Un piano di lavoro che il neo assessore all’Ambiente, Michele Milazzo, ha concordato con il competente dirigente comunale e l’Energetikambiente, gestore del servizio di pulizia. “La programmazione è il nostro metodo di lavoro per affrontare i diversi problemi legati al decoro della città – afferma l’assessore Milazzo -. In tal senso, anche la pulizia dei tombini – che stiamo accelerando in vista dell’approssimarsi dell’inverno – sarà periodica, al fine consentire il regolare deflusso delle acque piovane”.

L’Amministrazione Grillo, comunque, ritiene sempre fondamentale la collaborazione dei cittadini invitandoli ad avere maggiore attenzione per questi importanti punti di raccoglimento delle acque che, ovviamente, non possono essere utilizzati come cestini portarifiuti. In molti tombini, infatti, gli operatori ecologici rimuovono spesso cicche di sigarette, cartacce ed altri rifiuti che ostruiscono il transito delle acque.