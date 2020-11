A Marsala con Silent Energy si fa allenamento all’aperto nel rispetto del Dpcm

In questo particolare periodo storico, in cui le palestre sono chiuse come conseguenza delle nuove regole contenute negli ultimi due Dpcm, assieme alla paura del contagio, molte persone sono spinte dal non frequentare luoghi al chiuso. Per fare del bene al proprio fisico però, è necessario tenersi in allenamento, soprattutto con l’emergenza Coronavirus che ci porta a stare più a casa.

L’allenamento outdoor all’area aperta, sembra la soluzione perfetta per tutti coloro che vogliono continuare ad allenarsi, con la “mission” salute, benessere e sorrisi.

Da qui nasce l’iniziativa del coach Emanuele Sammartano che – come ha già fatto negli anni passati – sfrutta l’idea del Silent Dance Fitness già sperimentato con successo in Provincia di Trapani e non (iniziative anche a Catania e Sciacca), portando tra i monumenti della Città, i parchi, le piazze, lontano dagli assembramenti, l’attività fisica, seguendo allenamenti personalizzati con il sistema Silent Energy con cuffie wireless dove è possibile ascoltare la musica ed i comandi vocali dell’istruttore, senza disturbare l’ambiente circostante.

Rispetto dell’ambiente, ricchezza del contesto urbano e paesaggistico, benessere fisico e mentale, le caratteristiche fondamentali dell’allenamento all’aperto che Emanuele Sammartano e gli altri coach stanno sfruttando a Marsala già da diversi giorni.

“Scegliendo ampi spazi verdi, meglio ancora se vicino al mare, un parco, un giardino, se le temperature lo consentono, nel territorio marsalese e non solo, sempre piu persone scelgono di allenarsi all’area aperta – ci dice Emanuele Sammartano, founder & trainer del metodo Silent Energy outdoor che da anni ha lanciato la formula di allenamento all’area aperta -. Tutto ciò fa bene alla salute fisica e psicologica, fare esercizi all’aperto migliora l’umore e l’autostima, riduce lo stress. L’esposizione al sole aumenta la produzione di vitamina D. Il cambio di scenario diverso della palestra, inoltre ti impedisce di cadere nella noia della routine”.

Inoltre è un modo per sensibilizzare non solo i cittadini a sane regole di condotta nel rispetto delle normative anti-Covid (distanziamento in primis e igienizzazione, in quanto per l’attività fisica all’aperto non è necessaria la mascherina), ma anche le Istituzioni, locali, regionali e nazionali, al fine di creare un Sistema di comunicazione con le palestre, per risolvere diverse problematiche nel settore sportivo.

Il palinsesto degli allenamenti all’aperto segue questi orari:

Lunedì ore 16.00

Mercoledi ore 14.00

Venerdì ore 15.00

Sabato ore 10.00

Domenica ore 10.00