Zona Arancione, tutte le regole per bar e ristorazione

Da oggi, come abbiamo più volte detto, la Sicilia è in Zona Arancione assieme alla Puglia ovvero un’area a rischio intermedio così come individuata dall’ordinanza del Ministero della Salute. Le altre aree sono la rossa, ad alto rischio, e la gialla, a basso rischio.

Nella Zona Arancione, ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie e gelaterie non sono aperte, la loro attività rivolta al pubblico è consentita solo con asporto fino alle 22 e a domicilio senza orario, così come previsto dal nuovo Dpcm in vigore da oggi, 6 novembre. Divieto assoluto di consumare sul posto o nelle vicinanze.

Le mense e le attività di catering continuativo restano aperte, in quanto le scuole elementari e medie si svolgono in presenza così come le industrie che continuano il loro ciclo produttivo.

Bisogna ricordare che gli spostamenti in entrata e in uscita sono vietati, sempre salvo necessità e urgenza con autocertificazione. Ma sono vietati anche nei Comuni diversi da quello di residenza o domicilio.