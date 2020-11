Trapani: sanzioni per prodotti non idonei alla vendita e per musica alta

Continuano, i controlli della Polizia Locale, Squadra Annona. In questi giorni di concerto con l’ARPA, sono stati effettuati controlli e verifiche in merito alle emissioni sanzionando per 2.000 euro un Pubblico Esercizio del Centro Storico che diffondeva musica ad alto volume. Controlli anche nella zona portuale dove un commerciante itinerante con licenza di un altro Comune, esponeva prodotti alimentari in modalità fissa senza la dovuta autorizzazione.

Si è proceduto quindi al sequestro di kg. 100 di prodotti alimentari tra castagne, patate e noci. Al commerciante è stata elevata una sanzione di 309 euro. I prodotti alimentari sequestrati, visionati dall’Ufficiale Sanitario, essendo stati ritenuti idonei al consumo umano, sono stati dati in beneficenza ad ente assistenziale.