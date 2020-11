Tappa Catania di Coppa Sicilia Optimist: tra i Juniores vince Castroni della Canottieri Marsala

Nelle acque del golfo di Catania, a fine ottobre, si è svolto il Campionato di Coppa Sicilia Optimist, a cui hanno partecipato più di 70 atleti provenienti da tutta la Sicilia (prima che entrasse in vigore il Dpcm anti-Covid in corso). Inizialmente erano previste 6 tappe, ma sono state ridotte a 4 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Anche quest’anno il titolo rimane al Circolo Nautico NIC, ma la tappa catanese, nella categoria Juniores, ha visto la vittoria di uno dei migliori velisti della Società Canottieri Marsala, Yusei Castroni, che ha confermato un netto miglioramento delle prestazioni sportive, seguito da Tommaso De Fontes (Nic Catania) e da Gianmarco Livoti (Nic Catania). Per la Canottieri, tra gli Juniores, anche Alberto Incarbona si è guadagnato la 5° posizione, Giulio Genna la 6° e Giorgia Tumbarella la 25°, mentre tra i Cadetti continua a far parlare di sé il giovane Vittorio Lentini, che si è classificato 8°. Soddisfazioni da parte di Mario Noto, direttore sportivo della Società Canottieri Marsala sempre in attesa di ulteriori disposizioni in vista di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.