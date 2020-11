Cimitero Erice: l’invito della sindaca Toscano al rispetto delle norme anti-contagio

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti di oggi, 2 novembre, la sindaca di Erice Daniela Toscano ha voluto fare un ulteriore invito pubblico al rispetto delle normative finalizzate al contenimento del contagio da virus Covid-19.

«In questa giornata in cui tradizionalmente ci si reca al cimitero per rendere visita ai nostri cari che non ci sono più, è assolutamente necessario rispettare con rigore le disposizioni – commenta la sindaca -. Dunque ribadisco l’invito ad indossare la mascherina, a mantenere le opportune distanze di sicurezza e ad evitare gli assembramenti. Inoltre, invito i cittadini anche a seguire le indicazioni dei volontari ed a non sostare nell’area cimiteriale per più di 30 minuti. Contestualmente, ringrazio gli stessi volontari per l’ottimo lavoro finora svolto e per essersi resi disponibili anche in questa occasione con impegno e dedizione. Il rispettoso senso di responsabilità che mostreremo coi nostri comportamenti sarà fondamentale nell’ottica della sicurezza».