Calcio a 5: pareggio in casa per la Primavera Marsala in C 2

Il Mistral Meeting Club di Carini ferma la corsa dell’ASD Primavera Marsala che presidiava la vetta della classifica con due vittorie su due partite ed una bella vittoria in coppa Sicilia. Ai Campi Winner Club di Marsala, si è giocata la terza giornata di Campionato di Calcio a 5 Serie C 2. I ragazzi di mister Figuccio vanno subito sotto di un goal su una punizione. Per tutto il corso del primo tempo il risultato non subisce variazioni con una dinamica di gioco piuttosto lenta. Dopo la pausa, gli azzurri hanno dato vita ad un pressing più elevato e scegliendo il portiere in movimento, così creando diverse occasioni ma mai un goal. Ad un minuto dalla fine della gara, un tiro libero di Rudy Corrao regala il pareggio ai padroni di casa. La Primavera si trova seconda in classifica con 7 punti, dopo il Favignana e San Gregorio Papa a pari punti.

Doppia sconfitta, invece, per gli under 16 di Angelo Sandri e gli under 14 di Sciacca-Gerardi, impegnati rispettivamente fuori casa con il Cus Palermo e in casa con l’Adelkam nella prima giornata del Campionato regionale. Ora bisogna capire se queste attività potranno continuare a giocare dopo l’ultimo Dpcm, ma pare proprio che dovranno ancora una volta fermarsi.