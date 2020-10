Niente vittoria per il Marsala Futsal al Palasport contro l’Alqamah

Seconda sconfitta in pochi giorni subita dal Marsala Futsal nel Campionato di Serie C 1 di Calcio a 5, stavolta la formazione azzurra deve pagare dazio ad una agguerritissima Polisportiva Alqamah che si impone 4 a 2 a domicilio. Con una partita ancora da recuperare, quella contro il Villaurea della quarta di campionato e con soli quattro punti in classifica, sabato prossimo la comitiva azzurra dovrà raggiungere Casteldaccia per affrontare la locale formazione.



A passare subito in vantaggio è stato il Marsala con Pizzo al terzo

minuto di gara. Gli azzurri hanno amministrato bene il vantaggio per

circa quindici minuti, successivamente è arrivato il pari di

Castrogiovanni e sul finale di tempo Sugamiele salva la porta azzurra

neutralizzando un tiro libero di Pirrello. Nella ripresa, al pronti via,

l’Alqamah, ancora con Castrogiovanni passa in vantaggio. Pizzo al quarto

d’ora, dal dischetto del rigore, ha la possibilità di ristabilire il

pari ma calcia sul palo. Il goal del 2 a 2 arriva al 51esimo ancora con

Pizzo ma sul finale, con gli azzurri schierati col quinto di movimento,

gli ospiti vanno a segno due volte con Parrino che fissa così il

punteggio sul 2 a 4.

Dichiarazioni

A fine partita, ovviamente deluso, Mister Anteri ha così commentato:

“La condizione fisica per adesso è la nostra grande pecca, sulla quale

pesa lo stop di quindici giorni per la quarantena. Lunedì, a mente

serena, analizzando gli errori fin qui commessi, cercheremo di trovare

la mentalità giusta per uscire da questo difficile momento”.

Il Tabellino della gara

Marsala Futsal: Sugamiele, Buffa, Pellegrino, Pizzo, Farina, Seccia, Di

Girolamo, Foderà, Barry, Patti, Costigliola, Perrella, Allenatore Marco

Anteri;

Polisportiva Alqamah: Surugiu, Rocca, Monteleone, Castrogiovanni,

Parrino, Pirrello, Fumuso, Milana, Ruisi, Accardi, Grillo. Allenatore

Antonino Emmolo;

Arbitri: Francesco Campione (sezione di Enna) e Gaspare Giarratano

(sezione di Agrigento);

Marcatori: 3′ e 51′ Pizzo (M), 26′ e 32′ Castrogiovanni (A), 54′ e 58′

Parrino (A);

Ammoniti: 44′ Castrogiovanni (A), 55′ Pirrello (A);

Note: 29′ Pirrello (A) si fa parare un tiro libero, 45′ Pizzo (M)

fallisce un calcio di rigore