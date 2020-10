Nuova era per il Marsala Calcio, Gharbi Jihad è il nuovo Amministratore Unico

Il Marsala Calcio comunica che ieri alle ore 18.30, presso lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, si è svolta l’Assemblea straordinaria dei Soci per ratificare le dimissioni dell’attuale C.D.A. al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio dell’Amministratore Unico.

Alla presenza dei rappresentanti del capitale sociale si è proceduto alla nomina ad Amministratore Unico, Gharbi Jihad.

Con la sua nomina continua il progetto Marsala Calcio avviato nel corso del mese di agosto, come scrive la società in una nota stampa, “… con rinnovato entusiasmo e ferma determinazione in attesa del definitivo passaggio delle quote societarie”.