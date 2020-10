Il Bianco Arancio Petrosino gioca in casa, con l’Ustica 66 posti per i tifosi

Lo Stadio Comunale di Petrosino riapre al pubblico. In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, saranno 66 gli spettatori che potranno assistere alla gara Bianco Arancio-Ustica, previa prenotazione con messaggio privato sulla pagina Facebook del Bianco Arancio Petrosino. Per prenotare basta cliccare su “invia un messaggio” dove inserire nome, cognome e numero di telefono. Trattandosi di ingresso libero, la prenotazione sarà valida solo fino alle ore 12 di domenica 25 ottobre, orario dell’inizio della partita, successivamente se uno spettatore si presenterà senza prenotazione allo stadio, potrà prendere il posto della persona che risulta assente.

Pertanto, per evitare assembramenti e non perdere il posto, si prega di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo. All’ingresso sarà misurata la temperatura e assegnato il numero del posto a sedere. Rimane l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale. La gara si potrà seguire in diretta attraverso la pagina Facebook della società calcistica. Il Bianco Arancio milita nella Seconda Categoria Girone A e alla prima gara in trasferta ha perso col Regina Mundi in quel di Palermo per 2 a 1. Prossima gara domenicale con l’Ustica in casa.