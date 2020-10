Furto di illuminazione e abuso d’ufficio: avviso di conclusione indagini per Enzo Sturiano

Avviso di conclusione indagini per il consigliere comunale marsalese Enzo Sturiano. Il presidente uscente del massimo consesso civico è stato raggiunto dalla notifica di un avviso di garanzia riguardante una vicenda del marzo 2017. I fatti sono relativi alla festa che si stava svolgendo a Ventrischi, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe. Venuto a conoscenza che nella zona interessata dai festeggiamenti non erano in funzione gli impianti di pubblica illuminazione, recependo una segnalazione del comitato parrocchiale Sturiano si attivò energicamente con gli uffici comunali (e, in particolare, con il funzionario Gaspare Zichittella) ottenendo che venissero piazzati dei fari collegati all’illuminazione pubblica.

La vicenda è venuta fuori nell’ambito del ricco fascicolo d’indagine riguardante l’operazione “Scrigno” e in particolare alcune intercettazioni con l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello. Ravvisata la possibile notizia di reato, la Dda di Palermo ha trasmesso gli atti alla Procura di Marsala, per questioni di competenza territoriale. A curare le indagini è il sostituto procuratore Roberto Piscitello. Sull’eventuale rinvio a giudizio del consigliere comunale marsalese (il più votato alle ultime amministrative) si pronuncerà il gip del Tribunale di Marsala. Furto di energia elettrica e abuso d’ufficio sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura.

“L’intervento del mio assistito era mirato solo ed esclusivamente a tutelare l’incolumità pubblica e non c’era alcuna intenzione di favorire soggetti terzi”, afferma l’avvocato Alessandro Di Girolamo, che in questa vicenda assiste Enzo Sturiano assieme al collega Stefano Pellegrino.

Sturiano ha dichiarato alla nostra redazione di sentirsi sereno, ritenendo di aver agito nell’ambito delle facoltà previste dalla carica di consigliere comunale ed evidenziando altresì che lo svolgimento della festa senza un’adeguata illuminazione avrebbe comportato problemi di sicurezza.