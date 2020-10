Pallamano: Il Giovinetto Petrosino pronto per l’esordio nel Campionato A 2

Domani alle 15.30 a Benevento Il Giovinetto Petrosino esordirà nel Campionato di serie A2 di Pallamano maschile. Al quinto anno, dopo il trasferimento della società da Marsala a Petrosino, raggiunge l’obiettivo più importante: il ritorno in un Campionato nazionale. Un percorso che ha visto la società, prima allargare la base con un nutrito settore giovanile, poi centrare due titoli regionali e una finale nazionale in under 15, ora l’ingresso in serie A2. Restano a dare sempre man forte alla squadra lo storico capitano Enzo Abate, Daniele Lucido e Bruno Tumbarello; ritornano Leo Pantaleo, Federico e Claudio Lo Cicero.

Arriva anche una vecchia conoscenza della Facundo Fuente, uno dei protagonisti della stagione di A1 della società nel 2010/2011 ed ex Nazionale Graziano Tumbarello. Quest’ultimo fa parte anche dello staff tecnico con il professor Onofrio Fiorino ed il figlio Tommaso che si occuperà dei giovanissimi. Del gruppo atleti fanno parte anche Enzo Armato, Michele Miceli, Fabio e Ivano Ficara e Piero Pellegrino. Tanti giovani nella prima squadra: Nicolas Vinci, Vito Pizzo, Giorgio Adamo, Girolamo De Vita e Giorgio Mannone. Per questo Il Giovinetto ha deciso di partecipare anche ai Campionati regionali di serie B e a quelli giovanili Under 17, 15 e 13.