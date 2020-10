Al Palabellina arriva il Cus Torino, Sigel Marsala pronta a scendere in campo

Con la partita del PalaBellina di domenica affrontando Cus Torino, si entra di diritto in un fitto calendario che vedrà la Sigel Volley Marsala scendere sui campi di gioco di A2 in tre occasioni in otto giorni. Le sigelline vengono da una convincente e brillante prova in esterna nel Modenese che ha fruttato loro il primo successo da tre punti della stagione, il secondo complessivo dall’inizio della regular-season.

Oltre a questo, nel gruppo si respira un clima di grossa positività mista a concentrazione con le lilybetane capitanate da Ilaria Demichelis sul punto di rifinire il lavoro settimanale e a nutrire fiducia per questo e per i prossimi appuntamenti di campionato. A rafforzare il concetto di un feeling sempre più stretto, in campo e fuori, tra tutte le atlete è lo sviluppo nell’assemblaggio di squadra che è andato progredendo col passare delle settimane. Per la 4^ giornata di andata nel girone “Ovest” l’avversario di turno è il Cus Torino che possiede dopo tre partite gli stessi punti di Marsala: 5. Il match si giocherà a porte chiuse causa Covid, ma si potrà guardare su LaTr3 Canale 616 per conto di “LVF TV”, la Official Tv della Lega Volley Femminile.