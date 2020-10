I voti di lista: Liberi e Udc le più votate. Pd, M5S e Lega fuori dal Consiglio

Il successo della coalizione di Massimo Grillo è anche il successo delle sue nove liste, tutte capaci di superare il quorum del 5% necessario ad accedere in Consiglio comunale. La più votata è stata proprio la lista del sindaco, Liberi, con 4.370 voti e il 10.98%, che peraltro non schierava nessun consigliere uscente. A seguire Udc (4.052 voti, pari al 10,19%), Partito Socialista Italiano – Marsala città punica (3.885 voti, pari al 9,76%) e Progettiamo Marsala (3.433 voti, pari all’8,62%). Al quinto posto la prima lista dello schieramento di centrosinistra che, a sorpresa, è Cento Passi per la Sicilia, che raccoglie quasi tre mila voti (7,32%). Poi Forza Italia (6,86%), Noi Marsalesi Centrali per la Sicilia (6,24%), Fratelli d’Italia (6,05%), Valori Impegno Azione (5,83%), Di Girolamo Sindaco – Marsala Europea (5,78%), Marsala al Via – Sicilia al Centro (5,15%).

Clamorose le debacle del Pd e del Movimento 5 Stelle, che restano fuori da Sala delle Lapidi, non riuscendo a raggiungere il quorum del 5%, così come la lista civica Marsala Coraggiosa. Nonostante le ottime performance personali non saranno a Palazzo VII Aprile nè Vito Cimiotta, nè Linda Licari, così come Calogero Ferreri, Federica Meo e Aldo Rodriquez. Male anche la Lega, che raddoppia i voti di cinque anni fa, ma si ferma al 2,69%. Chiude il lotto delle liste il Movimento Popolare Arcobaleno di Sebastiano Grasso con 223 preferenze e lo 0,56% dei consensi.