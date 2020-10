Massimo Grillo chiude la campagna elettorale con una passeggiata per le vie di Marsala

Per evitare inopportuni assembramenti, oggi il candidato sindaco Massimo Grillo chiuderà la campagna elettorale senza il tradizionale comizio. Ma, per non rinunciare al contatto con le cittadine e i cittadini, con le amiche e gli amici, con le simpatizzanti e i simpatizzanti, sarà in giro tra Piazza Loggia e le vie del centro dalle 19.00 alle 21.00.

“La speranza di una Marsala migliore sta per concretizzarsi – aggiunge Grillo – Il cambiamento che tutti auspichiamo è ad un passo… andiamo a realizzarlo insieme.Con noi, vince Marsala!”