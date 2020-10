Castelvetrano: trovato con droga e armi, arrestato un meccanico

I Carabinieri della Stazione di Marinella e del NORM della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto Gino Damiano, castelvetranese, meccanico trovato in possesso di 2,2 kilogrammi di stupefacente del tipo marijuana, 600 grammi di polvere da sparo e 13 cartucce cal. 12, accusato anche di furto di energia elettrica.

Nella mattinata di lunedì scorso i Carabinieri della Stazione di Marinella hanno proceduto ad effettuare un controllo presso un casolare sito in Contrada “Latomie” dove era stato notato un anomalo andirivieni di persone.

Non appena entrati nell’abitazione i militari hanno sentito il caratteristico odore dello stupefacente e hanno quindi proceduto ad una approfondita perquisizione dei locali, per la quale si è reso necessario il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile.

In quasi tutti i locali dello stabile sono stati trovati diversi contenitori ricolmi di marijuana -per un peso complessivo di 2,2 kilogrammi – già essiccata e pronta per essere smerciata, nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso del controllo inoltre, sono state rinvenute 13 cartucce cal. 12 pronte all’uso e 600 grammi di polvere da sparo, che sono stati posti sotto sequestro poiché illegalmente detenute.

Si è accertata inoltre la presenza di un allaccio artigianale ed abusivo ai cavi della rete elettrica pubblica.

Il meccanico cinquantenne, tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di munizioni e furto aggravato, dopo le formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida avvenuta nella mattinata di ieri.