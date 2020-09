Marsala: muore una donna all’interno di una clinica, i familiari presentano denuncia

Questa mattina, intorno alle 12.15, la via Trapani era intensamente trafficata. Si pensava per un momento alle uscite da scuola, ma in realtà, uno scenario alquanto insolito si è presentato agli occhi dei passanti: due auto di Polizia e diversi agenti, si trovavano all’altezza della clinica Morana, tra la struttura sanitaria e il negozio di cinesi.

In un primo momento si era pensato a un incidente o a un furto in uno degli esercizi commerciali della zona ma non è stato così. Proprio all’interno della Clinica, una donna – di cui non sono state fornite le generalità – è deceduta.

I familiari, da quanto è trapelato, hanno sporto denuncia dopo avere saputo del decesso. Sempre secondo indiscrezioni, l’autorità sanitaria che ha provveduto alla ricognizione cadaverica escluderebbe la morte violenta causata da intervento di terzi.