Birgi: Albastar e TayaranJet si aggiudicano sei rotte del bando Continuità territoriale

Sono state aggiudicate sei rotte del Bando di Continuità territoriale dell’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. A vincere sono due compagnie aeree, la Albastar – che già volava da e per BIrgi – e TayaranJet. La prima assicurerà le tratte Trapani-Napoli, Trapani-Parma e Trapani-Brindisi, la seconda invece le tratte Trapani-Ancona, Trapani-Perugia, Trapani-Trieste.

“Oggi è un giorno importante per l’aeroporto di Birgi – afferma il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra – sono state aggiudicate tutte le sei rotte in continuità territoriale e Ryanair ha già ricaricato la Winter 20/21 e una parte della Summer 2021 dopo una fitta interlocuzione con noi”. Alcuni voli sono già operativi da novembre; quelli di Albastarsi aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo. “Un altro importante risultato raggiunto che potenzia la nostra presenza in Sicilia, diventando il primo vettore all’aeroporto di Trapani Birgi per numero di destinazioni servite e collegamenti offerti, commenta Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O diAlbastar.