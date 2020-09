L’Ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala per il quinquennio 2015-2020 si è svolta nella mattinata di lunedì 29 settembre a Palazzo VII Aprile. L’Assise Civica ha prelevato, esaminato e votato positivamente con 16 voti favorevoli e un astenuto il punto relativo alla delibera proposta dalla Giunta Municipale con la quale viene approvata la riduzione del 70% della Tari (la Tassa sui Rifiuti) non domestica per gli operatori del Commercio e dell’Artigianato che sono stati costretti nei mesi scorsi a sospendere il loro lavoro per il lock down.

Con l’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale si rende esecutivo il provvedimento anche se occorre precisare che la riduzione della Tassa sui Rifiuti diventerà operativa se la Regione procederà all’effettivo trasferimento al Comune delle somme previste dallo specifico Fondo perequativo degli Enti Locali. A trasferimento avvenuto, nel caso in cui dovesse essere diverso da quello stabilito, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo regionale concesso.

Al termine della seduta i vertici di Sala delle Lapidi hanno ringraziato i colleghi consiglieri, il Segretario Generale e i collaboratori dell’Ufficio di Presidenza per la collaborazione fornita nei cinque anni di guida del Consiglio comunale.