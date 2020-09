Trapani: grazie agli imprenditori, PMG consegna a Solidalmente secondo mezzo per disabili e defibrillatore

Non si sono tirati indietro – nonostante le difficoltà economiche correlate all’emergenza sanitaria – gli imprenditori della città di Trapani che hanno voluto sposare il Progetto Mobilità Garantita della PMG. E’ anche grazie a loro che, questa mattina in Piazza del Municipio, è stato consegnato il secondo mezzo per il trasporto di disabili all’associazione Solidalmente, che a Trapani- grazie ad un folto gruppo di professionisti e alla promozione di attività di vario genere- sta contribuendo non poco a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità tutelandone la diversità e promuovendone l’integrazione sociale. Un obiettivo che coincide con quello della PMG, e che è promosso con grande sensibilità e attenzione dalla responsabile provinciale Laura Croce. “Consentire alle persone di muoversi- spiega- e quindi di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfa il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colma il divario tra le persone”. “Le aziende che promuovono l’iniziativa contribuiscono quindi a migliorare non solo la qualità di vita dei più deboli, ma anche il contesto sociale tutto in cui viviamo”.

Ventiquattro in dettaglio gli imprenditori trapanesi che hanno contribuito all’acquisto del mezzo- un Doblò 5 posti con pedana elettrica per sollevamento carrozzina- grazie alla convenzione di PMG con il Comune di Trapani, che invece contribuirà in parte alle spese di trasporto.

“Un passo in più è stato fatto verso quel sogno che il gruppo Solidalmente persegue con passione e costanza sin da quando è nato- dichiara la Presidente dell’associazione, la dottoressa Mariella De Luca- ovvero quello di una sempre maggiore integrazione per le persone con disabilità. Riceviamo tantissime richieste- spiega ancora la De Luca – di persone con esigenze diverse e contiamo di riuscire pian piano a soddisfarle tutte”.

Il mezzo è a disposizione dell’utenza dell’associazione- una cinquantina di persone- e una volta a settimana del Comune di Trapani. E’ necessario che gli esterni all’associazione che volessero usufruirne facciano richiesta ai Servizi Sociali del Comune.

La cerimonia di consegna del mezzo è avvenuta questa mattina, nel rispetto delle regole anti- Covid19, alla presenza del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, del Vice Sindaco Vincenzo Abbruscato, della responsabile provinciale PMG Laura Croce, della Presidente di Solidal- Mente Mariella De Luca, e degli imprenditori che hanno partecipato attivamente al progetto.

Contestualmente, sempre secondo l’obiettivo primo di contribuire al miglioramento della società, la PMG ha voluto donare un defibrillatore all’associazione Solidalmente, che a sua volta lo donerà al gruppo Rotary Club Service Birgi Mozia. Il dispositivo medico utile al ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con un’aritmia, sarà poi consegnato dal Rotary all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa, rappresentato dalla Preside Maria Letizia Gentile.