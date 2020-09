Inquietante episodio di cronaca a Trapani. A fuoco l’auto del vicecomandante della Polizia Municipale Mario Bosco. Verosimilmente, si tratta di un atto di matrice dolosa. La vicenda è avvenuta nei pressi del parcheggio del Comando della Municipale, intorno a mezzogiorno.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha espresso la propria solidarietà personale a Bosco, estendendola anche all’intero Corpo della Polizia Municipale “in questi mesi fortemente impegnato nei servizi ordinari e non solo”. Scrive Tranchida: “Tali intimidazioni – se confermate dagli inquirenti già al lavoro – non possono che ottenere una risposta opposta e contraria all’intento criminoso tanto da parte del corpo della PM quanto da tutte le articolazioni istituzionali e non solo comunali”.

Sulla vicenda interviene anche il segretario del Pd di Trapani Andrea Rallo: “A nome del Circolo cittadino del Partito Democratico esprimo la massima solidarietà nei confronti del Vicecomandante della Polizia Municipale di Trapani Mario Bosco per il vile attacco subito in pieno giorno. Trapani non ha bisogno di ciò: la Città ha bisogno di legalità e il Corpo di Polizia Municipale ha lavorato negli ultimi mesi senza sosta per il bene di tutti. Non possiamo accettare che chiunque lavori per la Città sia esposto ad atti vili di questo genere”.