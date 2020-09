Scacchi: i marsalesi impegnati al Torneo Scacco Matto e a Floresta

Organizzato dall’A.D. Scacchi Lilybetana, con l’arbitraggio dell’Arbitro Regionale Michele Colicchia, si è concluso domenica alla Fiumara del Sossio il 48° Torneo Scacco Matto, valido per il titolo di Campione Lilybetano. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Gianvito Genovese, che ha preceduto sul podio Antonino Meo ed il campione uscente Vito Genovese.

Premi di fascia sono andati a Davide Montalto (Non Classificato), Federico Rallo (Under 16), Federica Montalto (Under 14), Simone Titone (Under 12) e Alessio Montalto (Under 10). Dal 3 al 6 settembre invece, nel messinese si è svolto il I° torneo “Floresta Parco dei Nebrodi” organizzato dall’Associazione Kodokan e a cui hanno preso parte 60 partecipanti, tra i quali 3 giovani tesserati della Lilybetana, Giuseppe Salvato nell’Open B ed i fratelli Federica e Davide Montalto nell’Open C. Nell’Open B, con punteggio Elo minore di 1900, Salvato ha chiuso nono con 3,5 punti su 7 turni di gioco.

Nell’Open C, con punteggio Elo minore di 1700, Davide Montalto ha chiuso al terzo posto con 4,5 punti ottenuti nei 7 turni di gioco e battuto solo dal vincitore del torneo, il palermitano Giovanni D’Aguanno. Con questo risultato Davide ha guadagnato i punti Elo necessari per raggiungere la terza categoria nazionale a partire dal 1° ottobre prossimo. Buona la prova anche di Federica, che ha chiuso al sesto posto con 4 punti premiata come miglior giocatrice dell’Open.