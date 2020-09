La mazarese Rebecca Armata è Miss Mare 2020

Si è svolta presso il Mahara Hotel di Mazara la finale della 32esima edizione del concorso nazionale “Miss Mare” prodotto dalla Campisi Group dei patron Natale e Piero Campisi.

La vincitrice è stata la mazarese Rebecca Armata che compierà 18 anni a dicembre, giovane ballerina da un grande futuro artistico che si è anche esibita in un balletto singolo dal titolo “La Rinascita” dedicato al periodo di pandemia che sta attraversando il pianeta. La giovane miss, segno zodiacale capricorno, alta 1.72, frequenta il quinto anno del liceo linguistico, ha sfilato per celebri stilisti e attualmente frequenta anche la scuola di danza In Punta di Piedi di Nadia Sciacchitano. La neo Miss Mare ha dedicato il titolo a tutto il personale sanitario italiano, medici, infermieri e tutti coloro che sono stati in prima linea per combattere il Coronavirus. Questi i nomi delle altre nove finaliste che si sono contese il titolo: Sharon Gancitano, Jennifer Speciale, Martina Triglia, Irene Bonanno, Kiara Vassallo, Sara Gerardi, Tayisya Russo, Emanuela Reina e Asia Mancini. Le ragazze si sono esibite in quadri moda con abiti di alto livello realizzati a mano dagli alunni del Liceo Artistico di Mazara del Vallo con le coreografie dell’artista internazionale Carla Favata.

Il contest inserito all’interno del “Gran Gala del Mare” con il patrocinio gratuito del Comune di Mazara, è stato presentato da Roberto Onofri e Veronica Maya, tra gli ospiti l’artista internazionale Mario Biondi, i Matia Bazar, Giucas Casella con Ciccioloso, Elena Bonzanni, Barbara Francesca Ovieni che si è esibita con i ballerini Ralf Della Chiave e Amir della Dance Works di Carla Favata, Craig Warwick ed Enzo Paolo Turchi con il suo balletto. Presenti in platea il sindaco Salvatore Quinci, la giunta comunale, il presidente del consiglio Vito Gancitano, autorità marittime, militari, forze dell’ordine e civili. Durante la serata momento commemorativo dedicato alla memoria dell’ingegnere Francesco Lo Trovato, fondatore del consorzio siciliano di riabilitazione delle AIAS in Sicilia.

La serata si è svolta nel rispetto delle normative anti-Covid.