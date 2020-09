Covid a San Vito lo Capo: positivo un consigliere comunale

C’è anche un consigliere comunale tra i 93 positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un consigliere comunale di San Vito Lo Capo. A comunicarlo ufficialmente è stato il sindaco Giuseppe Peraino, con un’apposita nota. “Il contagio è avvenuto in altro Comune ed è collegabile all’attività professionale del soggetto”. Il consigliere sanvitese si è messo in auto-isolamento presso il proprio domicilio già da venerdì 4 settembre. Il giorno prima, però, aveva partecipato a una seduta del Consiglio comunale di San Vito, ignaro del proprio contagio. Il sindaco sottolinea che, ad ogni modo, la seduta consiliare si è tenuta nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

“Si invita la cittadinanza – conclude Peraino – ad affrontare questo momento con la massima serenità senza abbassare la guardia e a rispettare tutte le indicazioni sanitarie di prevenzione indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”.